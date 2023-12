Für rund 29.000 Euro wurde die Breitenhagener Hildebrandt-Orgel saniert. Am Sonnabend erklang sie zum ersten Mal offiziell. Die Kammerphilharmonie gab ein Adventskonzert und die 12-Jährige Elisa spielte die Orgel.

Breitenhagen: Orgel erklingt wieder nach Sanierung in Begleitung der Kammerphilharmonie

Völlig entspannt spielte Elisa Nörhoff (12) zwei Stücke auf der restaurierten Orgel in Breitenhagen.

Breitenhagen. - Zuweilen werden die Dinge des Lebens vom Schicksal beeinflusst: Hätte nicht der Badische Musiker Johannes Schanz vor ein paar Jahren das Pfarrhaus in Breitenhagen gekauft und wäre ihm nicht Schülerin Elisa über den Weg gelaufen, wäre die Orgel der Christophoruskirche vermutlich noch immer eine Ruine. Zumindest waren die Beiden ein guter Grund dafür, die Instandsetzung der kleinen Hildebrandt-Orgel anzuschieben. Denn was soll eine Kirchengemeinde mit so einem anspruchsvollen Instrument, wenn niemand darauf spielt!?

Wie Pfarrer Ulf Rödiger sagte, schwieg die Orgel seit 1983. Mit einem sehr stimmungsvollen Adventskonzert erklang sie am Vorabend des dritten Advent erstmalig wieder öffentlich; die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie umrahmte den Anlass mit einem Konzert.

Die Musiker der Philharmonie musizierten vor der schönen Weißtanne aus Peißen. Foto: Thomas Linßner

Dabei hatte die oben erwähnte Elisa Nörhoff (12) ihren großen Auftritt, als sie zwei Stücke spielte. Die völlig entspannte Breitenhagenerin benahm sich dabei, als ob sie noch nie ihn ihrem jungen Leben etwas anderes gemacht hätte. Mit auf der Empore waren ihre stolzen Eltern Manuela und Raik sowie der nicht weniger beeindruckte Schanz.

Lesen Sie auch: Mann aus Barby angeklagt: Ruiniert Trunkenheitsfahrt berufliche Existenz?

Die Nörhoffs waren auf den Neu-Breitenhagener gestoßen, als sie ihm vor Jahren behilflich waren, sein Klavier ins Haus zutragen. Als die Tochter Elisa sich für Schanz’ Klavierspiel interessierte und der Musiker bei ihrem Namen eine Assoziation zu Beethovens „Für Elise“ hatte, war es passiert. Elisa wurde Schanz’ Schülerin, sie spielt heute auch die Orgel in Rosenburg. Als am Sonnabend vor dem Konzert „ein Ton hing“, weil ein Staubkorn das so wollte, wusste die 12-Jährige Bescheid: „Das ist die B-Pfeife. Keine Panik.“ Kein Wunder: Das Mädchen hatte die Handwerker im Sommer bei den Instandsetzungsarbeiten beobachtet.