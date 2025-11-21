Barbyer Weihnachtsmarkt öffnet am 29. und 30. November in der Innenstadt und im Schlosspark. In diesem Jahr öffnen zwölf Höfe ihre Pforten. Darunter ist das Kino, die Marienkirche oder das „Prinzeßchen“.

Budenzauber und Hofgeflüster: Programm beim Barbyer Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende

Stefan Celba (l.) vom „Hof Nr. 5“ hatte die Idee vor 15 Jahren. In der ehemaligen Bäckerei von Conrad Mendorf backt er heute „Handbrot“.

Barby. - Der Barbyer Weihnachtsmarkt hat sich in den zurückliegenden Jahren vom Geheimtipp zum Publikumsmagneten entwickelt. Ein wichtiger Grund: die Verbindung zwischen klassischem Marktgeschehen in der Innenstadt und den offenen Adventshöfen.