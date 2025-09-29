Umzäunte Hundewiese, öffentliche Sportgeräte, ein neues Dach für den Brunnen in Plötzky – noch ist keines der Schönebecker Bürgerbudget-Projekt Realität geworden. Wie ist der Stand?

Unter anderem Outdoor-Fitnessgeräte sollen über das Bürgerbudget in Schönebeck errichtet werden. Für ein anderes Projekt - eine umzäunte Hundewiese - sucht die Stadt Schönebeck derzeit eine geeignete Fläche.

Schönebeck/Plötzky. - Ende Mai haben die Schönebecker am Rande des Brunnenfestes über Projekte abgestimmt, die über das erstmals zur Verfügung gestellte Bürgerbudget umgesetzt werden sollen. Zur Wahl standen zwölf Projekte beziehungsweise Ideen, die von den Einwohnern der Stadt stammten. Noch im Laufe dieses Jahres wollte die Stadt die ersten Maßnahmen umsetzen. Allerdings ist auch vier Monate nach der Abstimmung noch keines der Bürgerprojekte in die Tat umgesetzt worden.