  Busfahrer lässt Kind an Haltestelle zurück - Eltern fordern Konsequenzen

Streit um Busfahrt „Er fuhr einfach los“: Siebenjähriger bleibt an der Barbyer Haltestelle zurück – Familie fordert Konsequenzen

Eltern sind aufgebracht, weil ein Grundschüler angeblich vom Busfahrer nicht mitgenommen wurde, da er seinen Fahrausweis nicht dabei hatte. Die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland bestreitet das.

Von Thomas Linßner Aktualisiert: 10.10.2025, 12:39
Bushaltestelle in der Barbyer Schloßstraße unweit der Grundschule. Von hier fährt auch der Schulbus ab. Foto: Privat (der Name ist der Redaktion bekannt)

Barby/Tornitz. - „Mein Sohn besucht die erste Klasse der Grundschule ’Am Prinzeßchen’ und sollte am Montag um 13.18 Uhr wie gewohnt mit dem Schulbus nach Hause fahren. Als der Bus ankam, stand mein Sohn bereits an der Haltestelle und suchte in seiner Mappe nach seinem Busausweis. Währenddessen stiegen die anderen Kinder schon ein. Einige Mitschüler riefen dem Busfahrer zu, dass noch ein Kind fehlt. Der Fahrer soll jedoch sinngemäß geantwortet haben, dass ihm das egal sei – es solle den nächsten Bus nehmen, und fuhr einfach los – obwohl mein Sohn sichtbar an der Haltestelle stand.“