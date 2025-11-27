Vor wenigen Monaten wurde die Regelung für Stellplätze in der Bahnhofstraße verändert. Weshalb die Verwaltung nun darüber nachdenkt, diesen Schritt zurückzunehmen.

Blick in die Bahnhofstraße von Tangermünde in Richtung Stendaler Straße. Seit einigen Monaten parken die Autos rechts, damit das Einbiegen aus Richtung Karlstraße und Albrechtstraße übersichtlicher ist.

Tangermünde. - Erst im Sommer dieses Jahres war das Parken in der Bahnhofstraße zwischen Albrecht- und Stendaler Straße in Tangermünde auf die andere Straßenseite verlegt worden. Nun gibt es Überlegungen, diese Entscheidungen wieder zurückzunehmen. Woher dieser Sinneswandel kommt.