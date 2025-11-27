Liveticker
Verkehrsregelung überdenken Tangermünder Stadtverwaltung will Rückwärtsgang beim Parken einlegen
Vor wenigen Monaten wurde die Regelung für Stellplätze in der Bahnhofstraße verändert. Weshalb die Verwaltung nun darüber nachdenkt, diesen Schritt zurückzunehmen.
27.11.2025, 12:34
Tangermünde. - Erst im Sommer dieses Jahres war das Parken in der Bahnhofstraße zwischen Albrecht- und Stendaler Straße in Tangermünde auf die andere Straßenseite verlegt worden. Nun gibt es Überlegungen, diese Entscheidungen wieder zurückzunehmen. Woher dieser Sinneswandel kommt.