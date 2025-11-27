weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Ringen um Weiterbetrieb: Sorge um Krankenhaus Zerbst: Helios will ab 1. Dezember keine Patienten mehr stationär aufnehmen

Ringen um Weiterbetrieb Sorge um Krankenhaus Zerbst: Helios will ab 1. Dezember keine Patienten mehr stationär aufnehmen

Während Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) und Landrat Andy Grabner (CDU) fieberhaft mit einem Weiterbetrieb der Zerbster Helios-Klinik beschäftigt sind, will Helios die Betten nun wohl zügig leeren.

Von Thomas Kirchner 27.11.2025, 11:49
Ab 1. Dezember sollen die Betten in der Zerbster Helios-Klinik leer bleiben.
Ab 1. Dezember sollen die Betten in der Zerbster Helios-Klinik leer bleiben. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Der Stadtrat hat sich am Mittwoch im nichtöffentlichen Teil der Sitzung auch mit der Zukunft des Zerbster Krankenhauses beschäftigt. Hier wurden umfassende Informationen zum möglichen Zielszenario für die Klinik vorgestellt. „Nichtöffentlich deshalb, da hier zum Teil sensible Unternehmensdaten behandelt werden, die wir nicht veröffentlichen dürfen“, wie Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) am Anfang der Sitzung informierte. Anders sehe es jedoch mit der angekündigten Sondersitzung des Stadtrates aus.