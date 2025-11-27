Während Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) und Landrat Andy Grabner (CDU) fieberhaft mit einem Weiterbetrieb der Zerbster Helios-Klinik beschäftigt sind, will Helios die Betten nun wohl zügig leeren.

Sorge um Krankenhaus Zerbst: Helios will ab 1. Dezember keine Patienten mehr stationär aufnehmen

Ab 1. Dezember sollen die Betten in der Zerbster Helios-Klinik leer bleiben.

Zerbst - Der Stadtrat hat sich am Mittwoch im nichtöffentlichen Teil der Sitzung auch mit der Zukunft des Zerbster Krankenhauses beschäftigt. Hier wurden umfassende Informationen zum möglichen Zielszenario für die Klinik vorgestellt. „Nichtöffentlich deshalb, da hier zum Teil sensible Unternehmensdaten behandelt werden, die wir nicht veröffentlichen dürfen“, wie Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) am Anfang der Sitzung informierte. Anders sehe es jedoch mit der angekündigten Sondersitzung des Stadtrates aus.