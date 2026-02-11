Der Glasfaserausbau in der Saalestadt Calbebefindet sich auf der Zielgeraden. Zum Halbjahr will das Unternehmen die Kernstadt erschlossen haben. Ist das zu schaffen?

Glasfaser liegt demnächst in jeder Straße der Saalestadt.

Calbe. - Die Erschließung der Saalestadt mit Glasfaser für einen schnellen Internetanschluss befindet sich auf der Zielgeraden. Das teilte die Deutsche Giganetz mit, die die Kommune mit eigenen Mitteln in den vergangenen Monaten mit dem schnellen Glasfasernetz erschlossen hat.