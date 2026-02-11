Schwimmhalle Große Diesdorfer Straße Wie alte Dynamo-Halle Ausfall der Magdeburger Elbeschwimmhalle abmildern soll
Die Elbeschwimmhalle Magdeburg fällt zum Schwimmen derzeit aus. Die Stadt versucht, die Situation abzumildern. Wie geschieht das? Und vor allem: Wo sind die Grenzen?
11.02.2026, 17:00
Magdeburg. - Der eingeschränkte Betrieb der Magdeburger Elbeschwimmhalle zwingt Schwimmer zum Ausweichen und sorgte zuletzt auch für Frust. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die Schwimmhalle in der Großen Diesdorfer Straße, die zwar mit Pannen immer einmal wieder für Sorgen sorgte, deren Kapazitäten nun aber ausweitet wurden. Jedoch ist auch das eine Herausforderung und hat seine Grenzen.