Schwimmhalle Große Diesdorfer Straße Wie alte Dynamo-Halle Ausfall der Magdeburger Elbeschwimmhalle abmildern soll

Die Elbeschwimmhalle Magdeburg fällt zum Schwimmen derzeit aus. Die Stadt versucht, die Situation abzumildern. Wie geschieht das? Und vor allem: Wo sind die Grenzen?