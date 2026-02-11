Die Personalsituation am Theater der Altmark verschärft sich wegen einer Entscheidung im Stadtrat weiter. Das hilft vor allem rechtsextremen Kräften, die Kulturfreiheit anzugreifen.

Theater der Altmark in Gefahr: Es steht viel mehrauf dem Spiel (Kommentar)

Stendal - An Kulturstätten wie dem Theater der Altmark in Stendal zu sparen, ist das falsche Signal. Nicht nur ist die Entscheidung der Stadtratsmitglieder am Montag, 9. Februar, für das am Limit arbeitende Personal ein Schlag ins Gesicht. Rechtsextremen Kräften wird damit Tür und Tor geöffnet. Und das jedes Mal, wenn bei der Kultur künftig weiter gespart wird.