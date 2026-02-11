Dieser Tage hätte der Magdeburger Grafiker Horst Weidt 90. Geburtstag gefeiert. In der Sudenburger Feuerwache erinnert eine Ausstellung an den 2014 verstorbenen Grafiker.

Magdeburg. - Horst Weidt ist eine Ausstellung mit Druckgrafiken gewidmet, die erstmals nach dem Tod des Magdeburger Künstlers im Jahr 2014 anlässlich dessen 90. Geburtstages einen konzentrierten Blick auf sein grafisches Werk richtet. Am Donnerstag, 12. Februar 2026, beginnt um 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 die Vernissage. Begleitend formulieren Daniela Gorbunow, Sabine Zimmerhäckel und Viktoria Veil ihre Gedanken, musikalisch gerahmt durch Maria Ackermann an Saxofon und Klarinette. Die Ausstellung ist im Anschluss dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr zugänglich.

Horst Weidt, Jahrgang 1936, verstand sich vor allem als Holzschneider. Holz, Rinde und Kork galten ihm als lebendige Materialien, deren bildnerische Aussage bereits angelegt war und freigelegt werden wollte. Daraus entwickelte sich ein expressiver Umgang mit dem Material, verbunden mit einer klaren und strengen Formgebung. Seine Holzschnitte sind Handgrafiken, die nicht nur visuell, sondern auch haptisch erfahrbar gedacht sind.

Die Ausstellung stellt zwei zentrale Themen seines Schaffens heraus: die Darstellung der Frau sowie die Präsenz und Symbolkraft von Bäumen. In beiden Motivkreisen zeigt sich eine philosophische Haltung, die Fragen von Beziehung, Entfaltung und Bewahrung des Lebens berührt. Diese Gedanken finden ihren Ausdruck in zahlreichen Aktdarstellungen und Landschaften.

Die gezeigten Arbeiten stammen aus einer repräsentativen Auswahl, die aus mehreren Hundert Blättern getroffen wurde. Seine Tochter Angela Weidt, Mit-Gründerin der Jugendkunstschule, verwahrt das künstlerische Erbe ihres Vaters.

Horst Weidt wirkte über viele Jahre als Galerist der Klubgalerie Freundeskreis Bildende Kunst Magdeburg, als Druckgrafiker und als Kunstpädagoge. Er leitete Fördergruppen für Malerei und Grafik sowie die Klasse Druckgrafik an der Jugendkunstschule, war Gründungsmitglied der Künstlergruppe 90 und Mitglied des BBK Sachsen-Anhalt.

Seine Werke dokumentieren ein Leben mit der Kunst und eröffnen einen eigenständigen Bildraum, der Material, Form und Idee miteinander verbindet.