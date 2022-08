Calbe: Bollenfest ohne Bollenkönigin?

Das Bollenfest am Sonnabend findet mit der Bollenkönigin statt. Dabei stand in der vergangenen Woche noch längst nicht fest, dass die Bollenkönigin auch an ihrem Fest teilnimmt. Ein Gespräch klärte die Fronten am Wochenende.

Das 20. Bollenfest findet am Sonnabend auf dem Marktplatz in Calbe statt. Die Zwiebel steht dabei wieder im Mittelpunkt und ist in vielen Varianten zu sehen und zu haben.

Calbe - Nach dem Interview in der Volksstimme mit Bollenkönigin Maria waren die Fronten im Bollenverein etwas verhärtet. Die Königin warf den Vereinsmitgliedern vor, sie nicht in dem Maße unterstützt zu haben, wie sie es erwartet habe. Nach dem Bollenfest, so die Ankündigung, wolle sie sich vom Bollenverein trennen. In der vergangenen Woche kündigte sie an, dem Bollenfest fern zu bleiben...