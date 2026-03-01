Mehrere Bürger beteiligen sich an einem privat organisierten Frühjahrsputz in Calbe. Fündig werden die Helfer dabei an vielen Stellen. Schnell sammeln sie große Mengen Unrat.

Glasscherben, Papier, Plastik und Kippen sammelt hier Kati Steinmeyer aus den Fugen in der Loewestraße von Calbe.

Calbe. - Gut 16 Bürger haben sich am Sonntag am privat organisierten Frühjahrsputz von Adrian Kanis beteiligt. „Ich hätte mir schon einige Bürger mehr gewünscht“, sagte er. Dennoch sei er über die Zahl der Einwohner froh, die sich an der Aktion beteiligt hatten. Auch die Innenstadt von Calbe profitierte davon. So zogen Mitglieder der Partei Die Linke durch die Loewestraße und sammelten hier Glas, Zigarettenstummel und anderen Müll aus den Fugen des Pflasters.