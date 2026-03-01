weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Karnevalistischer Tanzsport in Sachsen-Anhalt: Bismarker Fußballett tanzt sich mit Leidenschaft zum Meistertitel

Karnevalistischer Tanzsport in Sachsen-Anhalt Bismarker Fußballett tanzt sich mit Leidenschaft zum Meistertitel

Zweite Altmark-Meisterschaft der Männerballette wird zum Riesenspektakel aus Tanz und Akrobatik. Sechs Gruppen aus dem Landkreis Stendal kämpfen um den Wanderpokal.

Von Hannes Rühlmann 01.03.2026, 17:00
Das Bismarker Fußballett überzeugte Jury und Publikum und wurde Altmark-Meister 2026 der Männerballette.
Das Bismarker Fußballett überzeugte Jury und Publikum und wurde Altmark-Meister 2026 der Männerballette. Foto: Hannes Rühlmann

Bismark - Ein Abend voller Energie, Kreativität und ausgelassener Stimmung liegt hinter den Besuchern und Teilnehmern des 2. Altmärkischen Männerballett-Wettbewerbs. In der ausverkauften Bismarker Mehrzweckhalle traten am Sonnabend, 28. Februar 2026, sechs Teams aus fünf Karnevalsvereinen an und verwandelten die Bühne in ein beeindruckendes Spektakel aus Tanz, Akrobatik und humorvollen Showeinlagen.