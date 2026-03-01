Zweite Altmark-Meisterschaft der Männerballette wird zum Riesenspektakel aus Tanz und Akrobatik. Sechs Gruppen aus dem Landkreis Stendal kämpfen um den Wanderpokal.

Das Bismarker Fußballett überzeugte Jury und Publikum und wurde Altmark-Meister 2026 der Männerballette.

Bismark - Ein Abend voller Energie, Kreativität und ausgelassener Stimmung liegt hinter den Besuchern und Teilnehmern des 2. Altmärkischen Männerballett-Wettbewerbs. In der ausverkauften Bismarker Mehrzweckhalle traten am Sonnabend, 28. Februar 2026, sechs Teams aus fünf Karnevalsvereinen an und verwandelten die Bühne in ein beeindruckendes Spektakel aus Tanz, Akrobatik und humorvollen Showeinlagen.