Hochwasser und Starkregen sind auch für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Möckern ein Thema. Nicht nur das Wasser von Ehle und Ihle kann zur Gefahr werden.

Starkregen und Hochwasser: So bereitet sich Möckern auf den Ernstfall vor

Christian Schulz vom Technischen Hilfswerk (THW) Burg und Thilo Schwarzlose vom Reservistenverband (r.) am Modell einer Sandsackfüllstation.

Möckern. - Ehrenamtliche Feuerwehrleute der Stadt Möckern haben sich kürzlich auf mögliche Hochwassersituationen und Starkregenfälle im Gebiet der Einheitsgemeinde vorbereitet. Zwar geht von den Flüssen Ehle und Ihle aktuell keine große Gefahr aus, aber etwa ein Starkregenereignis wie in Rietzel belegen, dass man auch in der Einheitsgemeinde gerüstet sein sollte. Auch für die Hochwasserbekämpfung an der Elbe spielt Möckern eine wichtige Rolle.