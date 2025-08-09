Der Verein Calbe macht Kultur hat am Mittwoch eine Veranstaltung für die jungen Einwohner organisiert. Dabeio gab es viel zu erleben. Das nächste Event wirft schon jetzt seine Schatten voraus.

Am Mittwoch war in Calbe viel los beim Fest für die Kinder und Jugendlichen der Stadt. Der Verein Calbe macht Kultur hatte die Veranstaltung initiiert.

Calbe. - Am Mittwoch hat der Verein Calbe macht Kultur eindrucksvoll gezeigt, wie Kinder- und Jugendarbeit mit Kreativität, Unterhaltung und Gemeinschaftssinn verbunden werden kann. Das teilt jetzt Vereinsvorsitzender Dirk Wolter mit. In der Begegnungsstätte der Volkssolidarität trafen sich fast 50 Kinder und Jugendliche, um an einem abwechslungsreichen Programm teilzunehmen, das von Workshops über Shows bis hin zur ausgelassenen Karaoke reichte, zählt er auf.