Stadt legt den neuen Bebauungsplan für den Industriepark öffentlich aus und will mit der Neuregelung die Flächen dort attraktiver für Unternehmen machen, die auf der Suche nach einem neuen Standort sind.

Calbe. - Ab dem 1. Oktober legt die Stadtverwaltung den Bebauungsplan für den Industriepark Calbe öffentlich aus. Der Stadtrat hatte dies bereits vor Monaten beschlossen. Hintergrund der neuen Auslegung ist, dass die Kleinstadt die Industrieflächen in der Zukunft wieder genutzt sehen möchte.