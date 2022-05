Calbe: Warum verzögert sich Bildung von Ankunftsklassen für Ukrainer?

Die Ankunftsklassen für die Kinder geflüchteter ukrainischer Familien lassen auf sich warten - auch in Calbe. Warum dauert das so lange?

Calbe - Für die Region Schönebeck soll das Schillergymnasium in Calbe die Anfangsklassen mit ukrainischen Schülern bilden. Der Landkreis hatte dies bereits vor Wochen gegenüber dem Kultusministerium signalisiert. Doch wann werden die Kinder eigentlich schulpflichtig in Deutschland?

„Aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche werden in Sachsen-Anhalt schulpflichtig, wenn sie hier einen gemeldeten Wohnsitz genommen haben“, teilt der Sprecher des Landesschulamtes, Tobias Kühne, auf Nachfrage der Volksstimme mit. Daneben müssen die angehenden Schüler auch einem Arzt vorgestellt werden. Überprüft werden müsse hier, ob alle in Deutschland vorgeschriebenen Impfungen durchgeführt wurden und der Schüler nicht erkrankt ist. Besonders Tuberkulose ist gerade in den osteuropäischen Ländern noch immer ein Problem.

Schuluntersuchung erforderlich

Zudem müssen die Eltern der schulpflichtigen Kinder prüfen, wer die Schuluntersuchung durchführen darf. In einigen Kreisen ist dies auch niedergelassenen Ärzten erlaubt, in anderen Kreisen führen diese Untersuchungen ausschließlich die Gesundheitsämter der Kreisverwaltungen durch, weist das Landesschulamt hin. Wann es eine Ankunftsklasse in Calbe geben wird, stehe noch nicht fest, heißt es weiter. Dennoch soll in dieser Woche die erste Klasse im Salzlandkreis gebildet werden. Geplant sei sie an einer Grundschule in Aschersleben, so das Landesschulamt.

Die Behörde beschäftigt sich seit einiger Zeit vor allem mit der personellen Besetzung der Klassen. „In jeder Ankunftsklasse werden regulär zwei ukrainische Lehrkräfte und eine Lehrkraft für die Vermittlung von Deutsch als Zielsprache arbeiten. Eine Ankunftsklasse startet aber auch dann schon, wenn zunächst nur ein Teil dieses Personal gefunden ist. Das noch fehlende Personal wird dann schnellstmöglich ergänzt“, so der Sprecher des Landesschulamtes.

Stapel von Bewerbungen

Die Landesbehörde arbeitet sich aktuell durch einen ganzen Stapel von Bewerbungen. Aus dem ganzen Bundesland erreichen Bewerbungen das Haus, heißt es weiter. Die mehrere hundert Bewerbungen werden geprüft. Auch ukrainische Anschreiben seien kein Problem für die Behörde, da sie zwei Mitarbeiter habe, die die Sprache beherrschen. Gleich mehrere Punkte müssen die Bearbeiter bei einer möglichen Einstellung beachten, weist die Behörde weiter hin. „Dabei ist die große Herausforderung, die Wohnorte mit den möglichen Standorten der Ankunftsklassen in Übereinstimmung zu bringen. Die ukrainischen Lehrkräfte sind in den seltensten Fällen mobil.“ Eine Lösung für die Frage gibt es offenbar nicht.

Auch die Landkreise, die für die Schülerbeförderung zuständig sind, müssen sich mit der Frage beschäftigen, wie sie eine große Zahl weiterer Schüler in den kommenden Wochen täglich zu und von den Schulen befördert. In der Regel ist das Netz des Öffentlichen Personennahverkehrs ganz fein auf die Zahl der Schüler, die morgens und nachmittags mit dem Bus fahren, abgestimmt. Zeitlich versetzt beginnen die Schulen ihren Unterricht, da nicht alle Transportkapazitäten im gesamten Landkreis zeitgleich zur Verfügung stehen.

Was wird unterrichtet?

Doch was wird in den Ankunftsklassen unterrichtet? „In den Ankunftsklassen wird ein muttersprachliches Unterrichtsangebot gemacht, das an die ukrainische Bildungsbiografien der Kinder anknüpft. Aufgrund der altersübergreifenden Zusammensetzung kann aber kein Fachunterricht nach ukrainischem Lehrplan stattfinden. Ziel der Ankunftsklassen ist - neben der Vermittlung von Deutsch - altersgerechte Tagesabläufe wieder zu etablieren, die den Kindern durch die Flucht genommen wurden“, teilt Tobias Kühne mit. Die Kinder sollen sich dabei wieder an den regelmäßigen Schulbesuch gewöhnen.

Manche Kinder und Jugendliche halten auch nach der Flucht über das Internet Kontakt zu ihren Schulen und lassen sich hier weiter unterrichten. Wie steht es um diese Schüler? „Aus der Ukraine geflohene Schülerinnen und Schüler nehmen teilweise an Online-Angeboten aus ihrer Heimat teil. Spätestens zum neuen Schuljahr sollen aber alle Schülerinnen und Schüler entweder in den Regelunterricht oder eine Ankunftsklasse aufgenommen sein. Da das Schuljahr in der Ukraine Ende diesen Monats endet, werden dann sicher auch weitere ukrainische Schülerinnen und Schüler eine deutsche Schule besuchen.

Integration als große Herausforderung

Für das Bildungssystem bleibt die Integration so vieler neuer Schüler eine große Herausforderung. Die Kultusministerkonferenz, der alle Kultusminister der Bundesländer angehören, ist hier nach Auskunft des Landesschulamtes auch mit dem ukrainischen Kultusministerium im Kontakt. Schließlich dürften die Lehrpläne in den beiden Ländern nicht identisch sein.

Doch zunächst wird es darum gehen, dass die Schüler erst einmal die Sprache ihres Gastlandes lernen, um dann in der Zukunft in die Regelklassen integriert werden zu können. So sieht es die langfristige Planung vor.