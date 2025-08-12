Dirk Wolter gestaltet aufwendige Außenwerbung und verschönert Schaufenster in Calbe. Was einst ein Ärgernis war, entpuppt sich als erfolgreiches Geschäftsmodell.

Dirk Wolter arbeitet hier an einer Festerscheibe in der Saalestadt.

Calbe. - In der kleinen Saalestadt gibt es seit einigen Wochen einen Marketing und Werbeanbieter. Dirk Wolter hatte vor einiger Zeit die Idee dazu und bereits einige Aufträge abgearbeitet. In der Stadt gebe es keinen anderen Anbieter, der sich um die Beschriftung von Schaufensterflächen kümmere, sagt er.