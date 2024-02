Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schwarz. - Der Dorfteich in Schwarz sorgt seit Jahren für Ärger in der kleinen Calbenser Ortschaft. Denn nach der Sanierung des Teiches war die Wasserfläche nur kurz zu sehen. Dabei sollten die Einwohner hier verweilen und das kleine Gewässer genießen. Der Teich besitzt allerdings eine lange Geschichte und in der Vergangenheit landete offenbar viel Abfall in dem kleinen Gewässer.