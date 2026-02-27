weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Im Kreativstübchen von Mareike Zimmer wieder bunt: Der Ostermarkt und mehrere Workshops rund um den Frühling stehen an.

Von Julien Kadenbach 27.02.2026, 10:00
Im September vergangenen Jahres hatte Mareike Zimmer zuletzt zum Hofmarkt eingeladen.
Im September vergangenen Jahres hatte Mareike Zimmer zuletzt zum Hofmarkt eingeladen. Julien Kadenbach

Welsleben. - Im Kreativstübchen von Mareike Zimmer in der Bierer Straße 11 steht der Frühling in den Startlöchern. Mit einem Ostermarkt auf dem Hof und mehreren Workshops rund um Oster- und Frühlingsdeko lädt die Welsleberin in den kommenden Wochen zum Stöbern und Mitmachen ein. Auch das Selbstbedienungslädchen ist bereits saisonal bestückt.