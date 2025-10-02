Hat ein Iraker zugeschlagen und mit einem Messer eingestochen? Angeklagter, Geschädigter und Zeuge können sich nicht mehr an alles erinnern. Richter Bruns urteilt trotzdem.

In einer Schönebecker Shisha-Bar gab es eine Auseinandersetzung.

Schönebeck. - Diese Verhandlung vor dem Schönebecker Amtsgericht war geprägt von einem nebulösen Sachverhalt, schlechten Übersetzungen und viel Vergesslichkeit. Angeklagt war ein Iraker, der einen anderen Mann in einer Schönebecker Shisha-Bar geschlagen und mit einem Messer verletzt haben soll. Das stellte sich am Ende alles ganz anders dar – und trotzdem griff der Richter hart durch.