Wendung bei Verhandlung Das kollektive Vergessen vor dem Schönebecker Amtsgericht
Hat ein Iraker zugeschlagen und mit einem Messer eingestochen? Angeklagter, Geschädigter und Zeuge können sich nicht mehr an alles erinnern. Richter Bruns urteilt trotzdem.
02.10.2025, 08:09
Schönebeck. - Diese Verhandlung vor dem Schönebecker Amtsgericht war geprägt von einem nebulösen Sachverhalt, schlechten Übersetzungen und viel Vergesslichkeit. Angeklagt war ein Iraker, der einen anderen Mann in einer Schönebecker Shisha-Bar geschlagen und mit einem Messer verletzt haben soll. Das stellte sich am Ende alles ganz anders dar – und trotzdem griff der Richter hart durch.