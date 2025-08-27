weather regenschauer
  4. Zu Besuch beim FCM: Der CJD aus Schönebeck zum 1.FC Magdeburg eingeladen

Für ihr Engagement und Unterstützung sind 16 Beschäftigte des Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands zu ihrem Lieblingsclub eingeladen. Treffen mit Herbert Bockhorn, Philipp Hercher und einem ehemaligen Kapitän erwarteten die Gäste.

Von Stefan Demps 27.08.2025, 18:12
Eines der Highlights des Besuches der Beschäftigten des Cjd: Die Stadionführung durch die Avnet-Arena. Stefan Demps

Schönebeck. - „Fußballclub Magdeburg“, hallt es am Dienstagnachmittag durch die Avnet-Arena in Magdeburg. Aus knapp 20 Kehlen schallt es laut. 16 Beschäftigte und drei Gruppenleiter des Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) verbrachten drei Stunden in der Heimstätte des 1. FC Magdeburg. Es gab einiges zu sehen, hören und erst Recht zu genießen