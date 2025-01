Schönebeck. - Der Netto-Markt (schwarz) wird in Kürze wegen Umbauarbeiten schließen. Das bestätigt die Pressestelle des Marktes. „Der Netto-Markt in Schönebeck schließt am 25. Januar und eröffnet wieder am 6. Februar“, erklärt Pressesprecherin Kirsten Geß. Das bedeutet, dass die Kunden des Marktes lediglich bis Sonnabend noch einkaufen können, bevor die Türen für nicht ganz zwei Wochen schließen werden.

