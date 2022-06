Deutsche Post DHL will in Schönebeck modernisieren

Die Deutsche Post DHL will in Schönebeck einen modernen und klimaneutralen Zustellstützpunkt errichten. Was wird den Neubau ausmachen und wann soll es soweit sein?

So oder so ähnlich könnte ein neuer Zustellstützpunkt von DHL in Schönebeck aussehen. Das Unternehmen strebt an, bis zum Jahr 2025 bundesweit 280 klimaneutrale Zustellstützpunkte zu errichten.

Schönebeck - Die Deutsche Post DHL will nachhaltiger werden. Dazu sollen innerhalb der nächsten drei Jahre bundesweit rund 280 klimaneutrale Zustellstützpunkte errichtet werden, die mit umweltschonenden Technologien ausgestattet sind. Auch in Schönebeck soll perspektivisch so ein neuer Zustellstützpunkt entstehen und den bisherigen Standort in der Republikstraße ersetzen. Darüber informiert Anke Blenn aus der Pressestelle des Unternehmens auf Anfrage der Volksstimme. Doch wann ist es in Schönebeck soweit?