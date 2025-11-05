Serie "Macherland":
Wirtschaft Florida Eis in Schönebeck: Geschäftsführer präsentiert Modell und neuen Zeitplan
Mehrfach wurde der Neubau des Eisherstellers Florida Eis in Schönebeck verschoben. Am Mittwoch besuchte nun Geschäftsführer Olaf Höhn das Schönebecker Rathaus - Modell und Zeitplan im Gepäck.
Schönebeck/Berlin. - Olaf Höhn, der Geschäftsführer des Berliner Eisherstellers „Florida Eis“, war am Mittwoch zu Gast im Schönebecker Rathaus. Im Gepäck hatte er nicht nur ein Modell der geplanten Fabrik in Schönebeck, sondern auch einen neuen Zeitplan für den Bau der energieautarken Speiseeisfabrik.