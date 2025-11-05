weather wolkig
Mehrfach wurde der Neubau des Eisherstellers Florida Eis in Schönebeck verschoben. Am Mittwoch besuchte nun Geschäftsführer Olaf Höhn das Schönebecker Rathaus - Modell und Zeitplan im Gepäck.

Von Paul Schulz 05.11.2025, 14:30
Olaf Höhn, Geschäftsführer von Florida Eis, stellte im Schönebecker Rathaus seine Pläne für den Fabrikneubau in Schönebeck vor.
Olaf Höhn, Geschäftsführer von Florida Eis, stellte im Schönebecker Rathaus seine Pläne für den Fabrikneubau in Schönebeck vor. Foto: Paul Schulz

Schönebeck/Berlin. - Olaf Höhn, der Geschäftsführer des Berliner Eisherstellers „Florida Eis“, war am Mittwoch zu Gast im Schönebecker Rathaus. Im Gepäck hatte er nicht nur ein Modell der geplanten Fabrik in Schönebeck, sondern auch einen neuen Zeitplan für den Bau der energieautarken Speiseeisfabrik.