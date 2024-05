Ein Sicherheitsmitarbeiter soll ein Polizeirevier in Magdeburg sowie in Schönebeck bestohlen haben. Unter anderem elf Diensthandys soll er der Polizei gestohlen haben.

Dreist: Wachmann bestiehlt Polizeireviere in Magdeburg und Schönebeck

Ein Sicherheitsmitarbeiter soll Polizeireviere in Magdeburg und Schönebeck bestohlen haben. Unter anderem rund ein Dutzend Diensthandys soll er gestohlen haben.

Schönebeck/Magdeburg. - Einem 33-jährigen Mann aus der Börde wird im Schönebecker Amtsgericht schwerer Diebstahl vorgeworfen. Das Opfer: die Polizei. Als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes soll der 33-Jährige zwischen August und September 2023 sowohl ein Polizeirevier in Schönebeck als auch in Magdeburg bestohlen haben, statt dort aufzupassen. Nun klagt ihn die Staatsanwaltschaft an. Die Polizei stellt zudem einen Antrag auf Schadensersatz.