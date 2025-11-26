Seit einigen Wochen sind in Schönebeck Kameras aufgestellt, die keine Fotos von Autos machen. Nun kommen auch Drohnen dazu. Und das hat einen einfachen Hintergrund.

Drohnen sind vielfältig einsetzbar. Die Stadtwerke nutzt sie beispielsweise für Messungen im Stadtbereich.

Schönebeck. - Drohnen sind vielfältig und beinah täglich in den Nachrichten. Sei es im Ukraine-Krieg, wo diese für Angriffe auf zivile Ziele oder militärische Infrastruktur genutzt werden. Auch gibt es immer wieder Meldungen, wonach Drohnenflüge Flughäfen lahm legen.