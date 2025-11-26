weather wolkig
  4. Hightech über Schönebeck: Drohnen und Kameras im Einsatz

Seit einigen Wochen sind in Schönebeck Kameras aufgestellt, die keine Fotos von Autos machen. Nun kommen auch Drohnen dazu. Und das hat einen einfachen Hintergrund.

Von Stefan Demps 26.11.2025, 18:10
Drohnen sind vielfältig einsetzbar. Die Stadtwerke nutzt sie beispielsweise für Messungen im Stadtbereich. Foto: picture alliance/dpa

Schönebeck. - Drohnen sind vielfältig und beinah täglich in den Nachrichten. Sei es im Ukraine-Krieg, wo diese für Angriffe auf zivile Ziele oder militärische Infrastruktur genutzt werden. Auch gibt es immer wieder Meldungen, wonach Drohnenflüge Flughäfen lahm legen.