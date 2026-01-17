Winterwetter, Glätte und Erkältungswelle: Aktuell spenden zu wenig Menschen Blut. Eggersdorf gehen aber mit einem guten Beispiel voran.

Tochter Anja Knauer übergibt ihrem Vater Günther Knauer das Anmeldeformular für seine Blutspende.

Eggersdorf. - Vor Kurzem stand im Bürgerhaus von Eggersdorf nicht das Wetter, sondern die Hilfsbereitschaft im Mittelpunkt. Trotz starkem Schneefall, Eis und schwieriger Straßenverhältnisse kamen die Eggersdorfer Blut spenden. Organisiert wurde die Aktion vom Blutspendedienst der Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen GmbH (NSTOB).