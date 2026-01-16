Benefizveranstaltung Eggersdorfer sammeln 500 Euro für Kinder und Jugendliche
Die Spendenaktion der Volkssolidarität im Dezember war ein voller Erfolg. Dem „Haus Achterbahn“ wurde am Mittwoch das Geld überreicht.
16.01.2026, 14:00
Eggersdorf/Schönebeck. - „Damit können wir schon viel machen“, sagt Kathrin Voigt und lächelt breit. Die Einrichtungsleiterin des „Haus Achterbahn“ nimmt einen Bilderrahmen entgegen, der in blaues Geschenkband gewickelt ist. Darin steht: „500 Euro Spendenerlös aus dem Weihnachtssingen im Wohnpark Eggersdorf als Beitrag für die Einrichtung einer Werkstatt im Haus Achterbahn.“ Darunter stecken, ordentlich aufgefächert, fünf grüne Geldscheine.