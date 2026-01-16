Die Spendenaktion der Volkssolidarität im Dezember war ein voller Erfolg. Dem „Haus Achterbahn“ wurde am Mittwoch das Geld überreicht.

Die Volkssolidarität Eggersdorf überreicht 500 Euro an das „Haus Achterbahn“ in Schönebeck: (v.l.) Ramona Babock, Marco Schmoldt, Rosemarie Ziem, Anett Babock, Kathrin Voigt und Ines Grimm-Hübner.

Eggersdorf/Schönebeck. - „Damit können wir schon viel machen“, sagt Kathrin Voigt und lächelt breit. Die Einrichtungsleiterin des „Haus Achterbahn“ nimmt einen Bilderrahmen entgegen, der in blaues Geschenkband gewickelt ist. Darin steht: „500 Euro Spendenerlös aus dem Weihnachtssingen im Wohnpark Eggersdorf als Beitrag für die Einrichtung einer Werkstatt im Haus Achterbahn.“ Darunter stecken, ordentlich aufgefächert, fünf grüne Geldscheine.