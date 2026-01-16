weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Benefizveranstaltung: Eggersdorfer sammeln 500 Euro für Kinder und Jugendliche

Die Spendenaktion der Volkssolidarität im Dezember war ein voller Erfolg. Dem „Haus Achterbahn“ wurde am Mittwoch das Geld überreicht.

Von Bianca Heimert 16.01.2026, 14:00
Die Volkssolidarität Eggersdorf überreicht 500 Euro an das „Haus Achterbahn“ in Schönebeck: (v.l.) Ramona Babock, Marco Schmoldt, Rosemarie Ziem, Anett Babock, Kathrin Voigt und Ines Grimm-Hübner.
Die Volkssolidarität Eggersdorf überreicht 500 Euro an das „Haus Achterbahn“ in Schönebeck: (v.l.) Ramona Babock, Marco Schmoldt, Rosemarie Ziem, Anett Babock, Kathrin Voigt und Ines Grimm-Hübner. Bianca Heimert

Eggersdorf/Schönebeck. - „Damit können wir schon viel machen“, sagt Kathrin Voigt und lächelt breit. Die Einrichtungsleiterin des „Haus Achterbahn“ nimmt einen Bilderrahmen entgegen, der in blaues Geschenkband gewickelt ist. Darin steht: „500 Euro Spendenerlös aus dem Weihnachtssingen im Wohnpark Eggersdorf als Beitrag für die Einrichtung einer Werkstatt im Haus Achterbahn.“ Darunter stecken, ordentlich aufgefächert, fünf grüne Geldscheine.