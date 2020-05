Statistisch gesehen ist die Zahl der Eheschließungen in Calbe 2020 gestiegen. Doch es gibt auch einige Paare die ihre Hochzeit verschieben.

Calbe (thf) l Die Zahl der Eheschließungen in der Saalestadt Calbe steigt im Vergleich zum vergangenen Jahr, teilte die Kommune mit. Im vergangenen Jahr schlossen von März bis Mai sieben Paare den Bund für das Leben im Rathaus der Stadt. In diesem Jahr waren es nach Angaben der Verwaltung bereits neun Eheschließungen. Allerdings führe die Corona-Pandemie auch dazu, dass Paare die geplante Trauung vorläufig abgesagt und in die Zukunft verschoben haben. Sechs Paare betrifft dies. Denn auch bei der Eheschließung gelten die aktuellen Regeln in der Corona-Pandemie. Abstände sind zu beachten und die Zahl der zulässigen Gäste ist beschränkt. Wann die Standesämter wieder zu den alten Regelungen zurückfinden, hängt von der weiteren Einschätzung des Verlaufs der Pandemie ab.

Aktuell befinden sich die Bundesländer im Modus der Lockerung der Beschränkungen. Nach und nach soll das normale Leben wieder zurückkehren. Allerdings dauert es, bis alle Lebensbereiche davon betroffen sind. Aktuell macht Heiraten auch noch wenig Sinn, weil die Gaststätten erst in dieser Woche mit einem eigenen Konzept wieder auf Antrag öffnen dürften.

Erst ab Freitag sollen die Gaststätten wieder generell öffnen und ihre Dienste anbieten können. Sie müssen es beim Kreis aber melden. Allerdings gelten auch dann noch Abstands- und Hygieneregeln. Größere Feiern bleiben so auf absehbare Zeit kaum durchführbar. Das trifft längst auch auf öffentliche Veranstaltungen.