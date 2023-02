Die Rassegeflügelzüchter von Eggersdorf blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück. Erst Corona, dann die Geflügelpest: So viele Einschränkungen gab es noch nie zu bewältigen. Wie haben sie es geschafft?

Die besonderen blauen Ehrenbänder mit Einstickungen bekamen (von links) Winfried Hamel, Marko Kuhnert, Eckhardt Spaleniak und Hans-Joachim Engelmann. Nicht auf dem Foto ist Edgar Will.

Eggersdorf - Die Eggersdorfer Rassegeflügelzüchter führten am Freitag ihre erste Zusammenkunft in diesem Jahr durch. Vereinsvorsitzender Jens Hamel begrüßte seine Zuchtfreunde und wertete zu Beginn die Vereinsausstellung vom Dezember 2022 aus, die in jedem Jahr ein Höhepunkt im Vereinsleben ist. Er dankte seinen Zuchtfreunden für ihre fleißige Mitarbeit und wertete die gezeigten Zuchtergebnisse als einen vollen Erfolg für den Verein. Welche gab es?