Sporthalle Eickendorf Eickendorfer Sporthalle vorübergehend geschlossen
Leader-Förderung ermöglicht die energetische Sanierung der noch zu DDR-Zeiten eingebauten Glasfront. Das Vorhaben kostet 70.000 Euro und hat gleich mehrere Vorteile.
21.08.2025, 06:00
Eickendorf. - Die Sporthalle in Eickendorf wird vorübergehend vom 25. August bis zum 30. September geschlossen – dies teilt Amtsleiter des Ordnungsamtes Andreas Pluntke am Dienstag mit. Der Hintergrund für die Schließung bringt für die Sporthalle gleich mehrere Vorteile.