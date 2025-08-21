Leader-Förderung ermöglicht die energetische Sanierung der noch zu DDR-Zeiten eingebauten Glasfront. Das Vorhaben kostet 70.000 Euro und hat gleich mehrere Vorteile.

Die Fensterfront der Sporthalle Eickendorf wird demnächst saniert. Die neuen Fenster sorgen nicht nur für mehr Licht in der Halle, sondern auch für mehr Sicherheit und eine bessere Energieeffizienz.

Eickendorf. - Die Sporthalle in Eickendorf wird vorübergehend vom 25. August bis zum 30. September geschlossen – dies teilt Amtsleiter des Ordnungsamtes Andreas Pluntke am Dienstag mit. Der Hintergrund für die Schließung bringt für die Sporthalle gleich mehrere Vorteile.