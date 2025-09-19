Der Tag des offenen Denkmals lockt Besucher in das über 100 Jahre alte Gebäude mit einer Dauerausstellung, die Familie Fischer akribisch zusammen gestellt hat.

Eickendorf. - Die Tassen auf den Tischen vibrieren, als draußen ein Güterzug mit hoher Geschwindigkeit auf einem der zwei Gleise am Haltepunkt Eickendorf vorbei rast. Für die Besucher im alten Bahnhofsgebäude von Eickendorf ist es der perfekte Moment: Geschichte lässt sich hier nicht nur sehen, sondern direkt spüren.