Ein Familienfest im Zentrum von Calbe mit Feuerschale und Umzug kommt bei den Einwohnern sehr gut an. Die Feuerwehren der Stadt begleiten die traditionelle Veranstaltung.

Ein Nikolausabend auf dem Marktplatz von Calbe, der berührt

Janine Wende (von links), Anna Dockal und Andrea Fröhlke wärmen sich hier an dem großen Feuer in der Feuerschale auf dem Marktplatz die Hände.

Calbe. - Der Nikolausabend ist der erste Tag im Dezember, an dem sich die Familien auf dem Marktplatz treffen. Die Kinder stehen hier im Vordergrund. Am Sonnabend verwandelte sich der Marktplatz erneut in den Treffpunkt. Dabei sind die Feuerwehren mit ihren Nachwuchsabteilungen der Kleinstadt immer mit dabei. Die Brandschützer sorgen hier mit einer riesigen Feuerschale für wohlige Wärme.