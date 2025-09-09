Heimatgeschichte und Ortsjubiläum Ein Stück Westfalen im Bördeland
Welsleben feiert im kommenden Jahr sein Ortsjubiläum: Vor 1.200 Jahren wurde „Waldeslef“ erstmals erwähnt. Doch was hat der Ort Corvey damit zu tun?
Welsleben. - Es war ein unscheinbarer Moment, der den Stein ins Rollen brachte. Als Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Korn im vergangenen Jahr auf dem Weg zu seiner Verwandtschaft durch das westfälische Corvey fuhr, sprang ihm ein vertrauter Name ins Auge. „Der Name kam mir bekannt vor – und plötzlich hat es Klick gemacht“, erinnert er sich. Corvey – war das nicht das Kloster, dem Welsleben einst vor langer Zeit geschenkt wurde?