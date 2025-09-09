Welsleben feiert im kommenden Jahr sein Ortsjubiläum: Vor 1.200 Jahren wurde „Waldeslef“ erstmals erwähnt. Doch was hat der Ort Corvey damit zu tun?

Sobald der Turm fertig restauriert ist, soll das Kirchturmfest der Startschuss für das Ortsjubiläum sein.

Welsleben. - Es war ein unscheinbarer Moment, der den Stein ins Rollen brachte. Als Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Korn im vergangenen Jahr auf dem Weg zu seiner Verwandtschaft durch das westfälische Corvey fuhr, sprang ihm ein vertrauter Name ins Auge. „Der Name kam mir bekannt vor – und plötzlich hat es Klick gemacht“, erinnert er sich. Corvey – war das nicht das Kloster, dem Welsleben einst vor langer Zeit geschenkt wurde?