Barby - Nahe Barby zwischen Saale und Elbe campen im Juli wieder Bürger beim diesjährigen Elbe-Saale-Camp, um sich mit den Flüssen zu beschäftigen. „Nie zuvor war einer breiten Öffentlichkeit so bewusst, wie sich der sorglose Umgang des Menschen mit der Natur ganz unmittelbar auf unser Leben auswirkt. Doch

solange es den Raubbau an der Natur bereits gibt, solange engagieren sich Menschen auch schon für ihren Schutz“, teilen die Organisatoren des Camps mit. Was ist an den sieben Camp-Tagen alles geplant?