Kindesentführung landet in Weißrussland vor Gericht Tragisches Ende im Vermisstenfall Cleo Tesch: Vater verliert Tochter trotz alleinigem Sorgerecht
Ralf Tesch hat seine von der Ex-Frau entführte Tochter Cleo in Weißrussland gefunden. Dort kam es zur Gerichtsverhandlung mit unerwartetem Ausgang.
Aktualisiert: 08.11.2025, 13:49
Steutz - Es ist ein Albtraum, den Ralf Tesch niemanden wünscht. Für ihn aber ist er traurige Realität geworden. Vor über einem Jahr entführte seine Ex-Frau die gemeinsame Tochter. Nun wird er seine Cleo wohl nie wieder sehen.