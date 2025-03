Schönebeck. - Gleich vier neue „Grüne Hausnummern“ gibt es nun in Schönebeck – und damit insgesamt neun Stück und mehr als sonst irgendwo im Salzlandkreis. Die Auszeichnungen, mit der besonders energieeffiziente Neubauten gewürdigt werden sollen, wurden am Montag an die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) überreicht. Denn bei der Errichtung der Neubauten im Junkers Carré hat die Schönebecker Genossenschaft offensichtlich viel richtig gemacht. Zukünftige Projekte der GWG könnten sogar noch klimafreundlicher und ressourcenschonender werden, wie GWG-Vorstand Uwe Nachsel in Aussicht stellte.

