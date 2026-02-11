„Volksstimme sucht Wegbegleiter“: Chefredaktion besucht eine Leserin in Biere und tauscht sich über Redaktionsarbeit, Geschichten und vieles mehr aus.

Mit der tagesaktuellen Volksstimme in der Hand kamen Patricia Dietrich und Volksstimme-Chefredakteur Marc Rath ins Gespräch, was die langjährige Leserin begeistert.

Biere/Magdeburg. - Der Leseraufruf „Volksstimme sucht Wegbegleiter“, gestartet im vergangenen Jahr zum 135-jährigen Bestehen der Zeitung, wirkt weiter nach. Vor kurzem besuchten Chefredakteur Marc Rath und die leitende Redakteurin und Leser-Anwältin Heike Groll, eine der ausgeloste Abo-Leserin, zusammen mit ihren Mann – Patricia und Peter Dietrich, in Biere.