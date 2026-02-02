Die Mitglieder des Kultur- und Sportvereins Ranies bereiten sich dieser Tage auf den Rosenmontagsumzug vor. Der Volksstimme gestatten sie einen kurzen Blick hinter die Türen.

Erst lesen, dann leimen: So wird in Ranies gewerkelt

Dieses Foto haben Kristian (von links), Maximilian, Moritz und Arne zugelassen. Mehr wollten die vier Jungs allerdings noch nicht preisgeben.

Ranies. - In dem 300-Seelen-Dorf Ranies ist es gerade wie Weihnachten: sehr geheimnisvoll. Der Grund dafür ist der gleiche wie in den vergangnen 71 Jahren auch. In den Scheunen und Ställen wird gebaut. Die Ranieser bereiten ihre Schauwagen für den Rosenmontagsumzug vor. Für die Volksstimme wurden drei Türen ein wenig geöffnet.