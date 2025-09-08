Beim Rückwärtsfahren soll ein Mann eines Paketzustelldienstes ein anderes Auto beschädigt haben. Der Fahrer streitet alles ab. Ein Urteil gibt es trotzdem.

Hier in der Eschenstraße in Bad Salzelmen sol sich der Unfall zugetragen haben.

Bad Salzelmen. - Mit großen Gesten beteuerte der Angeklagte, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Bad Salzelmen war und auch nichts mit dem Unfall zu habe. „Ich war da nicht anwesend, und ich war das nicht.“ Dem 62-jährigen Mann aus der Stadt Wanzleben-Börde war vorgeworfen worden, beim Rückwärtsfahren ein anderes Auto beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen zu haben. Strafrichter Bruns vom Amtsgericht Schönebeck musste den Fall aufarbeiten.