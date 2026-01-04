Am Freitagabend rückten die Feuerwehren Schönebecks zur Schirm GmbH aus. Schon kurz darauf kursierten unbegründete Warnungen in den sozialen Medien.

Schönebeck. - Eine ausgelöste Brandmeldeanlage bei der Schirm GmbH in der Geschwister-Scholl-Straße in Schönebeck rief am Freitagabend die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan. Die Wehren aus Schönebeck, Bad Salzelmen, Felgeleben und Elbenau rückten aus, wie Stadtwehrleiter Daniel Schürmann mitteilte. Jedoch handelte es sich lediglich um einen Fehlalarm.