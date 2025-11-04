Beim Sportverein Union 1861 Schönebeck sind in den vergangenen Jahre drei neue Abteilungen in die Sportfamilie hinzugekommen. Jetzt gibt es 1.827 Mitglieder – doch es könnten mehr sein.

Schönebeck. - Wer in der Elbestadt über Sport spricht, kommt an Union 1861 Schönebeck nicht vorbei. Der Sportverein ist der größte im Salzlandkreis mit steigenden Mitgliederzahlen, neuen Sportangeboten und einer Wand voller Erfolge. Doch in den vergangen Jahren ist nicht immer alles glatt gelaufen, wie das Präsidium selbstkritisch einschätzt.