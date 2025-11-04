weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Sportverein: Fehlende Übungsleiter bremsen Union Schönebeck aus

Beim Sportverein Union 1861 Schönebeck sind in den vergangenen Jahre drei neue Abteilungen in die Sportfamilie hinzugekommen. Jetzt gibt es 1.827 Mitglieder – doch es könnten mehr sein.

Von Olaf Koch 04.11.2025, 17:55
Glückwunsch von Präsident Frank Rüchardt (Mitte) an Jürgen Schötteldreier (links) und Frank Wedekind.
Glückwunsch von Präsident Frank Rüchardt (Mitte) an Jürgen Schötteldreier (links) und Frank Wedekind. Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Wer in der Elbestadt über Sport spricht, kommt an Union 1861 Schönebeck nicht vorbei. Der Sportverein ist der größte im Salzlandkreis mit steigenden Mitgliederzahlen, neuen Sportangeboten und einer Wand voller Erfolge. Doch in den vergangen Jahren ist nicht immer alles glatt gelaufen, wie das Präsidium selbstkritisch einschätzt.