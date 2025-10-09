weather wolkig
  4. Online-Challenge: Felgeleber Carneval Club pflanzt Bäume für die Kita „Elbkrabben“

Online-Challenge Felgeleber Carneval Club pflanzt Bäume für die Kita „Elbkrabben“

Die Schönebecker Kita „Elbkrabben“ profitiert von einer Aktion aus den Sozialen Medien. Denn die Narren des Felgeleber Carneval Clubs (FCC) kamen vorbei und pflanzen Bäume für die Kids.

Von Paul Schulz 09.10.2025, 07:45
Der Felgeleber Carneval Club (FCC) spendete der Kita "Elbkrabben" in Schönebeck zwei Bäume.
Schönebeck/Felgeleben. - Eine Felsenbirne und eine japanische Säulenkirsche schlagen seit Dienstag ihre Wurzeln in den Boden des Außenareals der Kita „Elbkrabben“. Die zwei Bäume hatten die Narren des Felgeleber Carneval Clubs (FCC) mitgebracht und eingepflanzt.