Die Schönebecker Kita „Elbkrabben“ profitiert von einer Aktion aus den Sozialen Medien. Denn die Narren des Felgeleber Carneval Clubs (FCC) kamen vorbei und pflanzen Bäume für die Kids.

Schönebeck/Felgeleben. - Eine Felsenbirne und eine japanische Säulenkirsche schlagen seit Dienstag ihre Wurzeln in den Boden des Außenareals der Kita „Elbkrabben“. Die zwei Bäume hatten die Narren des Felgeleber Carneval Clubs (FCC) mitgebracht und eingepflanzt.