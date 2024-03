Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gnadau. - Ortswehrleiter Stefan Rößler hat am Freitagabend die traditionelle Jahresbilanz in der Freiwilligen Feuerwehr Gnadau gezogen. Die blaue Einsatztruppe ist seit Jahren ein kleines Sorgenkind in der Einheitsgemeinde. Denn in keinem vergleichbar kleinen Ort gibt es so gehäuft Einsatzschwerpunkte. So muss die Feuerwehr neben einem Seniorenheim auch den abwehrenden Brandschutz für eine Grundschule stellen. Das stellt hohe Anforderungen an die freiwillige Truppe, was die personelle Ausstattung angeht.