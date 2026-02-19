Stadtwehrleitung und Rathaus Schönebeck sind von den Kritik zu Ausgehuniformen und vom Warten auf das Land genervt. Auf der nächsten Stadtkommandositzung soll nun etwas beschlossen werden.

Auch zur Jahreshauptversammlung in Bad Salzelmen kamen Kameraden nicht in einheitlicher Kleidung, hier Ausgezeichnete und Beförderte.

Bad Salzelmen. - Fortsetzung um die Kritik zu Ausgangsuniformen bei den Schönebecker Feuerwehren: Auf der Jahreshauptversammlung der Stadtteilfeuerwehr Bad Salzelmen sprach auch Wehrleiterin Sabine Zanders das Problem – in diesem Fall – sehr dezent an. Auch in Salze haben nicht alle Kameraden einheitliche Kleidung. 14 Tage zuvor rumpelte es schon bei der Ortsteilfeuerwehr Pretzien/Plötzky ordentlich. Nun scheint es eine Lösung zu geben.