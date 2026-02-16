Dieses Luftbild zeigt einen Teil der Friedrichstraße, vorn ist das Amtsgericht zu erkennen. Auf der Grünfläche hinter der Schwimmhalle soll das neue Feuerwehrgerätehaus der Stadt entstehen. Die Weichen dafür sind gestellt. Rund 22 Millionen Euro soll der Neubau kosten.

Archivfoto: Olaf Koch / Fliegerclub Schönebeck