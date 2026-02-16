weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  4. Neubau Gerätehaus: Feuerwehr Schönebeck: Die unendliche Geschichte scheint doch endlich zu sein

Die Planungen für das neue Gerätehaus an der Friedrichstraße in Schönebeck sind einen Schritt weiter. Noch in diesem Jahr sollen die Planungen ausgeschrieben werden. Doch etwas ganz wichtiges fehlt noch.

Von Olaf Koch 16.02.2026, 05:57
Dieses Luftbild zeigt einen Teil der Friedrichstraße, vorn ist das Amtsgericht zu erkennen. Auf der Grünfläche hinter der Schwimmhalle soll das neue Feuerwehrgerätehaus der Stadt entstehen. Die Weichen dafür sind gestellt. Rund 22 Millionen Euro soll der Neubau kosten.
Dieses Luftbild zeigt einen Teil der Friedrichstraße, vorn ist das Amtsgericht zu erkennen. Auf der Grünfläche hinter der Schwimmhalle soll das neue Feuerwehrgerätehaus der Stadt entstehen. Die Weichen dafür sind gestellt. Rund 22 Millionen Euro soll der Neubau kosten. Archivfoto: Olaf Koch / Fliegerclub Schönebeck

Bad Salzelmen. - Darauf haben die Feuerwehrleute gewartet. Denn das Informationsdefizit zum Thema Feuerwehrgerätehaus war groß, als Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) am Freitagabend nach Bad Salzelmen eingeladen war. Dort führte die Stadtteilfeuerwehr ihre Jahreshauptversammlung durch, zu der der Oberbürgermeister einiges zu verkünden hatte.