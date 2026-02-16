Neubau Gerätehaus Feuerwehr Schönebeck: Die unendliche Geschichte scheint doch endlich zu sein
Die Planungen für das neue Gerätehaus an der Friedrichstraße in Schönebeck sind einen Schritt weiter. Noch in diesem Jahr sollen die Planungen ausgeschrieben werden. Doch etwas ganz wichtiges fehlt noch.
16.02.2026, 05:57
Bad Salzelmen. - Darauf haben die Feuerwehrleute gewartet. Denn das Informationsdefizit zum Thema Feuerwehrgerätehaus war groß, als Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) am Freitagabend nach Bad Salzelmen eingeladen war. Dort führte die Stadtteilfeuerwehr ihre Jahreshauptversammlung durch, zu der der Oberbürgermeister einiges zu verkünden hatte.