Der Solepark veröffentlicht den Kalender 2026, den Besucher, Gäste und Einwohner mit Fotos gestaltet haben. Neben Titelblatt und Monatsbildern wird es noch drei Seiten mehr geben.

Das ist ein Teil der Gewinner, die zur Preisübergabe in den Kunsthof gekommen waren.

Bad Salzelmen. - Wer noch ein lokales Schönebecker Weihnachtsgeschenk sucht, dem wird jetzt eine Lösung angeboten. Der Solepark hat den initiierten Kalender 2026 vorgestellt, den im Grunde Besucher der Stadt, Gäste der Einrichtungen und Einwohner gestaltet haben. Der Kalender umfasst nicht nur das Titelbild und zwölf Monatsansichten, sondern auch noch drei Bilder mehr.