Der Nicolaiplatz in Magdeburg-Neustadt wird derzeit umgestaltet. Nun muss der Stadtrat noch einmal einen Nachtrag beschließen, sonst bleibt das Projekt unvollendet.

Neuer Nicolaiplatz in Gefahr: Magdeburg geht das Geld aus - Baustopp droht

Magdeburg. - Der Baumaßnahme zur Umgestaltung des Nicolaiplatzes in Magdeburg-Neustadt droht kurz vor dem Ende das Geld auszugehen. Seit 2024 werden die Parkplatzflächen nördlich und südlich der Nicolaikirche sowie die umlaufenden Straßen saniert. Ziel des Vorhabens ist es unter anderem, den Platz optisch aufzuwerten und barrierefrei zu gestalten.