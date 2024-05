Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Bei der Eröffnung des Freibades in der vergangenen Woche gab es eine große Nachfrage nach Jahreskarten. Viele Dauerkarten haben die Mitarbeiter am ersten Tag verkauft, schilderte Bürgermeister Sven Hause den Stadträten bei der jüngsten Sitzung. Die Eintrittskarten verkauft die Kommune erst mit der Badöffnung. Über 3000 Euro waren so am Abend des ersten Tages in der Kasse, sagte er. Doch die Tage des Bargeldes im Freibad sind gezählt. In Zukunft kommen die Bürger hier nur noch bargeldlos in die Freizeitstätte.